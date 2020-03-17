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17 марта 2020, вторник, 20:40 546 Инфографика
Внешняя политика 2020-03-17T20:40:09+02:00
Українські Новини
МИД сформировал список хабов откуда украинцы смогут бесплатно добраться в Украину

МИД сформировал список хабов откуда украинцы смогут бесплатно добраться в Украину

Ярина Вацяк
МИД, Карантин, Коронавирус, Отмена рейсов, Украинцы за границей
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь". Фото: Госпогранслужба

Украина сформировала точки-хабы, из которых граждане Украины гарантированно смогут добраться в Украину бесплатно или по льготным ценам в то время, как больше 3,6 тыс. украинцев просят МИД помочь с возвращением домой.

Об этом говорится в сообщении на пресс-службы Министерства иностранных дел.

"Кроме того, в ближайшее время будут организованы спецрейсы в Украине по льготной цене. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением граждан. Когда и откуда будут отправляться рейсы - граждан сообщать посольства. Кроме того, эта информация будет на официальных сайтах Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры", - говорится в нем.

Украинские точки-хабы будут действовать в городах:

  • Стамбул (самолет)
  • Дубаи, Абу Даби (самолет)
  • Прага (самолет в Польшу, после - поезд)
  • Берлин (поезд и самолет)
  • Варшава, Перемышль (поезд)
  • Вена (поезд и самолет)
  • Братислава (в Польшу, после поезд)
  • Рига, Вильнюс (поезд)

Список хабовСписок хабов

В МИД отметили, что список хабов будет в дальнейшем обновляться.

Напомним, на Шри-Ланке застряли 105 украинцев и не могут улететь домой.

Кроме того, Українські Новини писали о том, как коронавирус атакует организм, почему некоторые больные умирают и как его лечить.

Во вторник, 17 марта в мире коронавирусом заболели 3 622 человека по сравнению с данными на утро.

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