МИД сформировал список хабов откуда украинцы смогут бесплатно добраться в Украину

Украина сформировала точки-хабы, из которых граждане Украины гарантированно смогут добраться в Украину бесплатно или по льготным ценам в то время, как больше 3,6 тыс. украинцев просят МИД помочь с возвращением домой. Об этом говорится в сообщении на пресс-службы Министерства иностранных дел. "Кроме того, в ближайшее время будут организованы спецрейсы в Украине по льготной цене. Они будут осуществляться из городов с наибольшим скоплением граждан. Когда и откуда будут отправляться рейсы - граждан сообщать посольства. Кроме того, эта информация будет на официальных сайтах Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры", - говорится в нем. Украинские точки-хабы будут действовать в городах: Стамбул (самолет) Дубаи, Абу Даби (самолет) Прага (самолет в Польшу, после - поезд) Берлин (поезд и самолет) Варшава, Перемышль (поезд) Вена (поезд и самолет) Братислава (в Польшу, после поезд) Рига, Вильнюс (поезд) Список хабов В МИД отметили, что список хабов будет в дальнейшем обновляться. Напомним, на Шри-Ланке застряли 105 украинцев и не могут улететь домой. Кроме того, Українські Новини писали о том, как коронавирус атакует организм, почему некоторые больные умирают и как его лечить. Во вторник, 17 марта в мире коронавирусом заболели 3 622 человека по сравнению с данными на утро.