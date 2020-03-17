підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
17 березня 2020, вівторок, 20:56 1136
Медицина 2020-03-18T09:29:43+02:00
Українські Новини
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус

В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Чернівцях, Смерть від коронавірусу в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Чернівецькій області померла 33-річна дівчина, у якої виявили коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Міністерства охорони здоров'я.

У Чернівецькій області зафіксовано 6 випадків: 33-річна жінка (летальний результат), особи віком 18 та 31 рік і діти віком 1 рік 10 місяців, 6 місяців і 10 років - всі вони є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

Як повідомляє Telegram-канал "CORONAVIRUS | КОРОНАВІРУС | ЕКСТРЕНО", дівчина померла, не дочекавшись результатів аналізів на коронавірус.

Читайте також: Смерть 33-річної пацієнтки в Чернівецькій області не пов'язана з коронавірусом, - лікарі

"Померла - саме та жінка, про смерть якої повідомили вчора. Через добу результат тест на коронавірус показав позитивний результат", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рідні померлої в Чернівцях обурені діями медиків.

Незважаючи на те, що жінка перебувала в групі ризику, їй вчасно не була надана перша допомога. Під час звернення до медиків з симптомами ГРВІ хворій призначили антибіотики.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 20:00 17 березня лабораторно підтвердили 7 нових випадків зараження коронавірусом в Україні. Всього зафіксовано 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних, в той час як у світі за день померли 294 людини по всьому світу.

13 березня в Житомирській області померла пенсіонерка через коронавірус.

 

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Чернівцях Смерть від коронавірусу в Україні

В Україні зафіксовано 14 випадків зараження корона...
У ВООЗ назвали препарат для самолікування при симп...
У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коро...
В Україні зафіксували першу смерть від коронавірус...
Коронавірусом за добу заразилися понад 12 тис. осіб. Дані на 18 березня
Під час карантину в Києві маршрути метро продублюють наземним транспортом: список маршрутів
Новини
У США за добу від коронавірусу загинули 108 осіб 09:35
НБУ витратив з резервів $1,5 млрд для стримування курсу гривні 09:34
Сьогодні частину українців повернуть з Австрії до Києва 09:32
Київ сьогодні. Скріншот відео Hromadske
На вокзалі натовпи людей намагаються здати квитки і потрапити додому: що відбувається в Києві 09:07
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу 09:01
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
більше новин
На вокзалі натовпи людей намагаються здати квитки і потрапити додому: що відбувається в Києві
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok