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17 марта 2020, вторник, 19:55 997 Инфографика
Медицина 2020-03-17T19:59:33+02:00
Українські Новини
За день от коронавируса умерли 294 человека, в Китае ни одного зафиксированного случая

За день от коронавируса умерли 294 человека, в Китае ни одного зафиксированного случая

Ярина Вацяк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, коронавирус в Иране, коронавирус в Италии, Коронавирус в Испании, Коронавирус в мире, Коронавирус во Франции, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

Во вторник, 17 марта в мире коронавирусом заболели 3 622 человека по сравнению с данными на утро.

Таким образом всего в мире коронавирусом заразились 182 956 человека. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, за день умерли в мире 294 человека, всего зафиксировано 7 415 летальных случаев.

В то же время статистика свидетельствует, что в Китае сегодня ни один человек не умер от коронавируса и не подтвердили ни одного положительного результата на COVID-19.

Так, число заболевших в Китае остается на уровне 80 881 человек.

Кроме того, в Италии 17 марта 1 человек умер, а всего количество умерших увеличилось до 2 158 случаев.

В Иране по состоянию на вечер 17 марта зафиксировано 16 169 случаев заражения и 988 летальных случаев.

Следом за Ираном по количеству заболеваний идет Испания, где зафиксировано 11 178 случаев заболевания и 491 летальный случай.

В то же время в Южной Корее 8 320 человека заразились коронавирусом, а 81 человек умер от болезни.

А во Франции на 6 633подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 148 летальных случаев.

Как сообщалось, в Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки 16 марта погибли 13 человек.

Кроме того, Українські Новини писали о том, как коронавирус атакует организм, почему некоторые больные умирают и как его лечить.

 

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