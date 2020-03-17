За день от коронавируса умерли 294 человека, в Китае ни одного зафиксированного случая

Во вторник, 17 марта в мире коронавирусом заболели 3 622 человека по сравнению с данными на утро.

Таким образом всего в мире коронавирусом заразились 182 956 человека. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, за день умерли в мире 294 человека, всего зафиксировано 7 415 летальных случаев.

В то же время статистика свидетельствует, что в Китае сегодня ни один человек не умер от коронавируса и не подтвердили ни одного положительного результата на COVID-19.

Так, число заболевших в Китае остается на уровне 80 881 человек.

Кроме того, в Италии 17 марта 1 человек умер, а всего количество умерших увеличилось до 2 158 случаев.

В Иране по состоянию на вечер 17 марта зафиксировано 16 169 случаев заражения и 988 летальных случаев.

Следом за Ираном по количеству заболеваний идет Испания, где зафиксировано 11 178 случаев заболевания и 491 летальный случай.

В то же время в Южной Корее 8 320 человека заразились коронавирусом, а 81 человек умер от болезни.

А во Франции на 6 633подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 148 летальных случаев.

Как сообщалось, в Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки 16 марта погибли 13 человек.

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