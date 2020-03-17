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  • У ВООЗ назвали препарат для самолікування при симптомах коронавірусу
17 березня 2020, вівторок, 18:29 29
Світ 2020-03-17T22:15:02+02:00
Українські Новини
У ВООЗ назвали препарат для самолікування при симптомах коронавірусу

У ВООЗ назвали препарат для самолікування при симптомах коронавірусу

Таня Войтюк
Карантин, МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Ліки від коронавірусу
Аптечка
Аптечка

У Міністерстві охорони здоров'я попередили, що не існує єдиних ліків від коронавірусу, а Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) для лікування зниження температури при симптомах коронавіруса рекомендує застосовувати парацетамол.

Про це на брифінгу в Женеві заявив представник ВООЗ Крістіан Линдмайер, пише Die Welt.

За його словами, при підозрі на коронавірус не слід приймати популярний протизапальний препарат ібупрофен, так як на сьогодні продовжується вивчення його негативного впливу на заражених.

"Ми рекомендуємо приймати парацетамол, а не ібупрофен у підозрілих випадках", - сказав Линдмайер.

Він також уточнив, що це стосується тільки прийому без медичної консультації.

Раніше Українські Новини писали про те, що МОЗ Франції підтвердив згубний вплив ібупрофену на здоров'я за умови захворювання коронавірусом.

Тим часом в Україні препарати і медичні вироби для боротьби з коронавірусом хочуть звільнити від мита на ввезення.

Також у МОЗ пояснили, які операції не будуть проводити у зв'язку з коронавірусом.

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