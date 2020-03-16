Препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз

В связи с общенациональным карантином до 3 апреля, 9 народных депутатов предлагают Верховной Раде освободить от пошлины на ввоз и уплаты НДС препараты и медицинские изделия предназначенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в проекте постановления №3219, зарегистрированном в Раде 16 марта, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается создать правовое основание для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер, направленных для предупреждения и лечения коронавирусной болезни.

В частности предлагается освободить от уплаты пошлины на ввоз и НДС лекарственные средства, медицинские изделия и/или медицинское оборудование, предназначенное для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Кроме того, депутаты предлагают проводить закупку товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели на основе полной предоплаты.

Данные меры предлагается ввести как меры временного характера.

Инициаторами законопроекта являются депутаты партии "Слуга Народа" Михаил Радуцкий, Максим Перебыйнис и Артем Дубнов, член депутатской группы "Довіра" Сергей Вельможный, член группы "За будущее" Лариса Билозир, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская, член партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, заместитель главы партии "Голос" Ярослав Железняк и член партии "Батьківщина" Валерий Дубиль.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская власть рекомендует пассажирским перевозчикам ограничить перевозки граждан в/из столицы из-за карантина, но не планирует закрывать въезд и выезд из города в то время, как мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны.