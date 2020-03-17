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17 березня 2020, вівторок, 15:45 20
Суспільство 2020-03-17T18:00:03+02:00
Українські Новини
Тести на коронавірус будуть робити тільки у випадку наявності симптомів, - Кличко

Тести на коронавірус будуть робити тільки у випадку наявності симптомів, - Кличко

Елена Новикова
Віталій Кличко, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Тест на коронавірус
Тест. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Тест. Фото: Віталій Кличко/Facebook

В той час, як у Києві в одній із приватних клінік робили недостовірні тести на коронавірус, Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що експрес-тести на коронавірус не будуть робити за бажанням громадян, а тільки у випадку наявності симптомів інфекції. Про це йдеться у відеозверненні на сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"У будь-якій країні не роблять тест на коронавірус людям, які не мають симптомів... Якщо у вас є симптоми, то звертайтеся до свого сімейного лікаря. Якщо в цьому випадку є передумови до того, щоб зробити тест, вам його обов'язково зроблять. Просто так, для профілактики, за бажанням тести не робляться", - сказав він.

Він також закликав не шукати тести в Інтернеті або в приватних клініках.

Всі тести, які надійшли у Київ, будуть перебувати у медичних закладах міста, та при наявності симптомів коронавірусної інфекції за допомогою тесту можна буде підтвердити або спростувати передбачуваний діагноз.

Як повідомляли Українські Новини, Київ виділить 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок.

Раніше повідомлялося про те, скільки будуть коштувати тести на коронавірус і чому не варто робити їх без призначення лікаря.

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