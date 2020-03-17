Ощадбанк працює в стандартному режимі

У той час, як НБУ закликав банки забезпечити безперебійне надання фінпослуг всім клієнтам, державний Ощадний банк працює в стандартному режимі.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.



"Всі операції, у тому числі валютні, проводяться згідно з рекомендаціями Національного банку", - сказано в ньому.



Також зазначається, що служба інкасації Ощадбанку працює в посиленому режимі для забезпечення відділень і банкоматів готівкою.



Крім того, банк розробляє заходи щодо мінімізації впливу обмеження роботи метрополітену та іншого транспорту для своїх співробітників.



Додатково введено санітарну годину і режим дезінфекції робочих місць, приміщень відділень, кас перерахунку і інкасаторських автомобілів.



Як повідомляли Українські Новини, НБУ рекомендує в період карантину користуватися безготівковим розрахунком.



Раніше НБУ розповів, як буде знезаражувати банкноти.



Тим часом Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.