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17 березня 2020, вівторок, 15:36 10
Фінанси 2020-03-17T17:15:02+02:00
Українські Новини
Ощадбанк працює в стандартному режимі

Ощадбанк працює в стандартному режимі

Валерия Драгомирова
НБУ, Ощадбанк, Карантин в Україні
Ощадбанк. Фото: prm.ua
Ощадбанк. Фото: prm.ua

У той час, як НБУ закликав банки забезпечити безперебійне надання фінпослуг всім клієнтам, державний Ощадний банк працює в стандартному режимі.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"Всі операції, у тому числі валютні, проводяться згідно з рекомендаціями Національного банку", - сказано в ньому.

Також зазначається, що служба інкасації Ощадбанку працює в посиленому режимі для забезпечення відділень і банкоматів готівкою.

Крім того, банк розробляє заходи щодо мінімізації впливу обмеження роботи метрополітену та іншого транспорту для своїх співробітників.

Додатково введено санітарну годину і режим дезінфекції робочих місць, приміщень відділень, кас перерахунку і інкасаторських автомобілів.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ рекомендує в період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Раніше НБУ розповів, як буде знезаражувати банкноти.

Тим часом Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

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