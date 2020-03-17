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17 марта 2020, вторник, 13:00 80
Экономика 2020-03-17T14:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ призвал банки обеспечить бесперебойное предоставление финуслуг всем клиентам

НБУ призвал банки обеспечить бесперебойное предоставление финуслуг всем клиентам

Анна Рудык
НБУ
Нацбанк
Нацбанк

Национальный банк рекомендовал банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса обеспечить бесперебойное предоставление финансовых услуг всем категориям клиентов. 

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Регулятор отмечает, что банковская система продолжает работать в обычном режиме, и такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем, в том числе и в регионах, в которых сегодня Верховная Рада введет чрезвычайное положение. 

В сообщении сказано, что финансовая система сегодня является достаточно устойчивой, имеет запас капитала и ликвидности.

Национальный банк призывает банки к проведению активных коммуникаций с клиентами для информирования о плане действий и разъяснения текущей ситуации.

Указывается, что особенно это касается бесперебойной работы банковской системы и предоставления финансовых услуг всем категориям клиентов. 

Национальным банком рекомендовано: обеспечить бесперебойную работу всех дистанционных систем обслуживания и контакт центров; временно снизить тарифы на безналичные услуги для поощрения населения к их использованию.

Для сохранения здоровья работников банков и их клиентов предусмотреть: возможность дистанционной работы персонала; четкий график работы банковских отделений с обязательными перерывами в течение дня на дезинфекцию и проветривание.

В то же время Национальный банк призывает население соблюдать рекомендации Минздрава и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе, для снятия наличных со счетов, осуществления платежей или обмена валют, и избегать пользования наличными - как гривневыми так и валютными, которые потенциально могут быть носителем вируса. 

Как сообщали Українські Новини, НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты.

Также НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

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