НБУ призвал банки обеспечить бесперебойное предоставление финуслуг всем клиентам

Национальный банк рекомендовал банкам для минимизации негативного влияния распространения коронавируса обеспечить бесперебойное предоставление финансовых услуг всем категориям клиентов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Регулятор отмечает, что банковская система продолжает работать в обычном режиме, и такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем, в том числе и в регионах, в которых сегодня Верховная Рада введет чрезвычайное положение.

В сообщении сказано, что финансовая система сегодня является достаточно устойчивой, имеет запас капитала и ликвидности.

Национальный банк призывает банки к проведению активных коммуникаций с клиентами для информирования о плане действий и разъяснения текущей ситуации.

Указывается, что особенно это касается бесперебойной работы банковской системы и предоставления финансовых услуг всем категориям клиентов.

Национальным банком рекомендовано: обеспечить бесперебойную работу всех дистанционных систем обслуживания и контакт центров; временно снизить тарифы на безналичные услуги для поощрения населения к их использованию.

Для сохранения здоровья работников банков и их клиентов предусмотреть: возможность дистанционной работы персонала; четкий график работы банковских отделений с обязательными перерывами в течение дня на дезинфекцию и проветривание.

В то же время Национальный банк призывает население соблюдать рекомендации Минздрава и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе, для снятия наличных со счетов, осуществления платежей или обмена валют, и избегать пользования наличными - как гривневыми так и валютными, которые потенциально могут быть носителем вируса.

Как сообщали Українські Новини, НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты.

Также НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.