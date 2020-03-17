У Києві продовжують працювати стихійні ринки, кав'ярні, кіоски з шаурмою і квіткові кіоски

У вівторок, 17 березня, в Києві, незважаючи на введений жорсткий карантин, за порушення якого загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці, продовжують працювати деякі магазини, кав'ярні, кіоски з шаурмою і квіткові крамниці. Про це повідомляє "Страна".

Так, в районі метро Позняки все ще працюють деякі магазини одягу. Не закрилися, всупереч рішенням КМДА, деякі точки з кавою, працюють промоутери.

Позняки 17 березня. Фото: "Страна"

Житній ринок у Києві вранці 17 березня закритий, але активно ведеться торгівля на вулиці, біля входу.

Район Житнього ринку 17 березня. Фото: "Страна"

В переході на Льва Толстого все працює: кіоски з шаурмою, квіткові крамниці, точки з канцтоварами, одягом.

Перехід на Льва Толстого, 17 березня. Фото: "Страна"

Книжковий магазин "Книгарня Є" на Льва Толстого працює в звичайному режимі. Щоправда, покупців просять розраховуватися карткою. На питання, чому працюють в період карантину, продавець відповіла: "Так не забороняють поки".

Книгарня "Є". Фото: "Страна"

Раніше повідомлялося, як зараз працює київський метрополітен: поїзди ходять в звичайному режимі.

Також повідомляється, що з вівторка, 17 березня, у зв'язку з карантином в Україні заборонені не тільки регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автотранспортом, але і припинена робота метрополітену по всій країні.

Також, згідно з законопроєктом, за порушення правил карантину будуть штрафувати на 170 тисяч гривень.

З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширенню коронавіруса.