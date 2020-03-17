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17 березня 2020, вівторок, 11:23 7
Політика 2020-03-17T12:30:04+02:00
Українські Новини
З Єгипту повернулися 1,5 тис. українців

З Єгипту повернулися 1,5 тис. українців

Валерия Драгомирова
Єгипет, Українці, Шарм-ель-Шейх, МЗС
Єгипет. Фото: pixabay
Єгипет. Фото: pixabay

В той час, як Єгипет зачиняє авіасполучення з 19 по 31 березня через коронавірус, у вівторок 1,5 тис. українців повернулися з Єгипту в Україну.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"1,5 тисячі громадян громадян України повернулися з Шарм-ель-Шейха. В Бориспіль прибуло вже 6 рейсів, які повернули 1 146 українських громадян. Також 2 літаки прибули до Львова, один - у Харків", - сказано в ньому.

Увечері 16 березня в Україну повернулися 74 українця з Лівану, а також 35 членів екіпажу круїзного лайнера Grand Princess, який був затриманий на карантин у США через виявлення на борту коронавірусу.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, зараз МЗС займається питанням 105 українців, які не змогли покинути Шрі-Ланку.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавірусу.

Раніше українських туристів на курортах Єгипту закрили на карантин.

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