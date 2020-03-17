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17 березня 2020, вівторок, 10:45 3
Економіка 2020-03-17T10:55:34+02:00
Українські Новини
Рубль продовжує дорожчати у київських обмінниках

Рубль продовжує дорожчати у київських обмінниках

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

В той час, як долар підскочив на гривню, у вівторок, 17 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 16 березня, знизився на 2 копійки до 3,15 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу виріс на 7 копійок і становить 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 17 березня:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,8644 28,0526 29,6638 31,0850 3,15 3,82
Максимальний 27,5000 29,1000 30,3000 31,9000 3,66 5,00
Мінімальний 26,0000 27,4000 28,9000 30,3000 2,30 3,54

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 березня на 109,85 коп. до 28,0526 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 71,73 коп. до 26,8644 UAH/USD.

Нацбанк прогнозує зниження обсягу приватних грошових переказів в Україну на 0,5-1 млрд доларів.

Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 березня, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

Крім того, Нацбанк відзначає, що в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.

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