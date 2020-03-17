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17 марта 2020, вторник, 10:11 277
Экономика 2020-03-17T10:24:06+02:00
Українські Новини
Доллар подорожал на гривну в киевских обменниках. Курс валют на 17 марта

Доллар подорожал на гривну в киевских обменниках. Курс валют на 17 марта

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 марта на 109,85 коп. до 28,0526 UAH/USD, курс покупки – повысился на 71,73 коп. до 26,8644 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 70,81 коп. до 29,6638 UAH/EUR, курс продажи повысился на 108,72 коп. до 31,0850 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,8644 28,0526 29,6638 31,0850 3,15 3,82
Максимальный 27,5000 29,1000 30,3000 31,9000 3,66 5,00
Минимальный 26,0000 27,4000 28,9000 30,3000 2,30 3,54

Как сообщали Українські Новини, НБУ заявил, что в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.

Тем временем Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD.

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