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17 березня 2020, вівторок, 10:53 14
Суспільство 2020-03-17T11:15:02+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відзавтра зупиняє внутрішнє пасажирське сполучення. Що робити з квитками

"Укрзалізниця" відзавтра зупиняє внутрішнє пасажирське сполучення. Що робити з квитками

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Відміна рейсу, Коронавірус, Карантин в Україні
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

І поки в Україні перестало працювати метро, акціонерне товариство "Укрзалізниця" припиняє внутрішнє пасажирське сполучення з 12:00 18 березня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця", починаючи з 12:00 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному і далекому). Поїзди виконають останні рейси з графіків прямування 17 березня", - написав він.

Криклій підкреслив, що квитки на скасовані рейси можна буде повернути впродовж місяця. При цьому він зазначив, що квитки, куплені через інтернет повертаються через онлайн-сервіси.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" призупинила з понеділка, 16 березня, рух приміських та регіональних поїздів через державний кордон через поширення коронавірусної інфекції.

З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

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