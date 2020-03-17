"Укрзалізниця" відзавтра зупиняє внутрішнє пасажирське сполучення. Що робити з квитками

І поки в Україні перестало працювати метро, акціонерне товариство "Укрзалізниця" припиняє внутрішнє пасажирське сполучення з 12:00 18 березня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.



"Укрзалізниця", починаючи з 12:00 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному і далекому). Поїзди виконають останні рейси з графіків прямування 17 березня", - написав він.



Криклій підкреслив, що квитки на скасовані рейси можна буде повернути впродовж місяця. При цьому він зазначив, що квитки, куплені через інтернет повертаються через онлайн-сервіси.



Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" призупинила з понеділка, 16 березня, рух приміських та регіональних поїздів через державний кордон через поширення коронавірусної інфекції.



З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширення коронавірусу.



З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.