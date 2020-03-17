С сегодняшнего дня не работает метро в Киеве, Харькове и Днипре

Со вторника, 17 марта, в связи с карантином в Украине запрещены не только регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом, но и приостановлена работа метрополитена по всей стране. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Так, сообщается, что перевозка пассажиров метрополитеном запрещена в Киеве, Днипре и Харькове.

Запрет вступил в силу 17 марта и продлится до 3 апреля.

Отметим, что с завтрашнего дня по всей стране запрещаются также перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

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Также, согласно законопроекту, за нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.