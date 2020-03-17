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17 марта 2020, вторник, 09:00 2375
Общество 2020-03-17T09:01:14+02:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня не работает метро в Киеве, Харькове и Днипре

С сегодняшнего дня не работает метро в Киеве, Харькове и Днипре

Анна Рудык
Метро, Киевский метрополитен, закрытие метро, карантин в Украине
Метрополитен. Фото: Facebook/КП
Метрополитен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Со вторника, 17 марта, в связи с карантином в Украине запрещены не только регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом, но и приостановлена работа метрополитена по всей стране. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Так, сообщается, что перевозка пассажиров метрополитеном запрещена в Киеве, Днипре и Харькове.

Запрет вступил в силу 17 марта и продлится до 3 апреля.

Отметим, что с завтрашнего дня по всей стране запрещаются также перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Ранее Українські Новини писали, как пенсионерам воспользоваться услугами Пенсионного фонда во время карантина.

Также, согласно законопроекту, за нарушение правил карантина будут штрафовать на 170 тысяч гривен.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, 17 марта Украина закроет пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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