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17 березня 2020, вівторок, 09:42 18
Політика 2020-03-17T11:15:03+02:00
Українські Новини
Закупівлі медичних товарів за рахунок держбюджету звільнили від сплати ПДВ

Закупівлі медичних товарів за рахунок держбюджету звільнили від сплати ПДВ

Ольга Фандорина
Верховна Рада, податок, ПДВ, Медичні товари
Калькулятор. Податки. Фото: imp.name
Калькулятор. Податки. Фото: imp.name

Верховна Рада звільнила закупівлі медичних товарів, які проводяться за рахунок коштів державного бюджету, від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

За прийняття відповідного законопроекту №2539 проголосувало 295 депутатів при необхідних 226, передають Українські Новини.

Звільнені від обкладення ПДВ операції з ввезення на митну територію України медичних товарів, які будуть закуповуватися за кошти державного бюджету.

Також від сплати ПДВ звільнені закупівлі медичних товарів за рахунок грантів/субгрантів для виконання програм Глобального фонду боротьби зі Снідом, туберкульозом та малярією.

Перелік лікарських засобів, медичних виробів і допоміжних засобів, які закуповуються за кошти держбюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, порядок їх ввезення, поставки та цільового використання, а також розподілу (перерозподілу) між обладміністраціями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджуються Кабінетом Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як українські супермаркети через дефіцит накрутили ціни на медичні маски і продають упаковку по 1200 гривень, а в Україні діє заборона на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня, Україна була готова продати Словаччині 2 млн медичних масок, але замовлення перехопили.

Правоохоронці заарештували контрабанду 1,5 тонни медичних масок у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область).

Раніше прикордонники затримали контрабанду медичних масок на українсько-польському кордоні у Волинській області.

Також Рада ввела штраф до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.

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