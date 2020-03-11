Пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области

Пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области. Об этом говорится в сообщении Львовского пограничного отряда, передают Українські Новини.

"На украинско-польской границе обнаружили 10 653 медицинские маски, которые гражданин Украины хотел незаконно вывезти из страны", - говорится в сообщении.

В международный автомобильный пункт пропуска "Устилуг" прибыл автомобиль марки "Фольксваген" украинской регистрации.

Учитывая все анализы риска возможного незаконного перемещения товаров, пограничники Львовского отряда инициировали углубленный осмотр транспортного средства.

В ходе дальнейшей проверки было выявлено два специально изготовленных тайника, а именно двойное днище багажного отделения автомобиля, где находились марлевые и одноразовые медицинские маски в общем количестве 10 653 штуки.

Обнаруженный товар и автомобиль изъяты в установленном порядке.

Общая сумма составила почти 356 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Украина намерена ввести запрет на экспорт медицинских масок.

Министерство здравоохранения заявляет, что учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками.

Но в аптеках страны наблюдается их дефицит.