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13 марта 2020, пятница, 12:22 5689
Силовые структуры 2020-03-13T12:22:16+02:00
Українські Новини
В "Борисполе" арестовали 1,5 тонны медицинских масок

В "Борисполе" арестовали 1,5 тонны медицинских масок

Елизавета Кесельман
Киев, Борисполь, Аэропорт, Ликвидация, Арест масок
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как в Борисполе у троих пассажиров рейса "Милан-Каир" МОЗ не обнаружил коронавирус, правоохранители арестовали контрабанду 1,5 тонны медицинских масок в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на выездном заседании Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Он отменил, что маски планировали вывезти в Объединенные Арабские Эмираты и Италию вопреки решению правительства о запрете экспорта этих средств защиты.

"Сейчас маски конфисковано, есть уголовное производство", - сказал Аваков.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость подобных случаев.

Как сообщали Українськi Новини, ранее пограничники задержали контрабанду медицинских масок на украинско-польской границе в Волынской области.

Также при входе в Раду охрана меряет температуру.

Кроме того, Эстония объявила чрезвычайное положение и ввела карантин из-за коронавируса.

Тем временем, Румыния будет отправлять на семидневный карантин всех прибывших на территорию страны.

 
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