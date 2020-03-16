В аеропорти Києва за вихідні прилетіло більше 25 тисяч громадян

25 372 громадян України та іноземців прилетіли літаками в аеропорти "Бориспіль" і аеропорт ім. Сікорського "Київ" (колишній "Жуляни") 14 і 15 березня після звернення Президента Володимира Зеленського.

Про Українським Новинам повідомив спікер окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Державної прикордонної служби Світлана Бурда.

За її словами, 14 березня в "Бориспіль" прилетіло 10 019 громадян, в аеропорт "Київ" 1 817 громадян.

У цілому за 14 березня в ці аеропорти прибуло 11 836 осіб.

15 березня в "Бориспіль" прилетіло 11 792 людини, "Київ" - 1744 громадянина.

У цілому за 15 березня в ці аеропорти прибуло 13 536 чоловік.

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