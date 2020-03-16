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16 березня 2020, понеділок, 20:53 1
Політика 2020-03-17T00:20:53+02:00
Українські Новини
В аеропорти Києва за вихідні прилетіло більше 25 тисяч громадян

В аеропорти Києва за вихідні прилетіло більше 25 тисяч громадян

Ольга Фандорина
коронавірус в Україні, Громадяни, Повернення українців
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України
Аеропорт Бориспіль. Фото: Facebook Департамент консульської служби МЗС України

25 372 громадян України та іноземців прилетіли літаками в аеропорти "Бориспіль" і аеропорт ім. Сікорського "Київ" (колишній "Жуляни") 14 і 15 березня після звернення Президента Володимира Зеленського.

Про Українським Новинам повідомив спікер окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" Державної прикордонної служби Світлана Бурда.

За її словами, 14 березня в "Бориспіль" прилетіло 10 019 громадян, в аеропорт "Київ" 1 817 громадян.

У цілому за 14 березня в ці аеропорти прибуло 11 836 осіб.

15 березня в "Бориспіль" прилетіло 11 792 людини, "Київ" - 1744 громадянина.

У цілому за 15 березня в ці аеропорти прибуло 13 536 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає неприпустимим зміну графіка роботи Верховної Ради.

За добу кількість заражених коронавірусом по всьому світу збільшилося на 10 996 випадків до 167 392. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - будуть працювати лише аптеки і продуктові, також заклади закриваються в інших містах.

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