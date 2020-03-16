Китай поставить мільйон швидких тестів для перевірки коронавірусу, – Зеленський

В той час, як приватні клініки схопилися заробляти тисячі на діагностиці коронавірусу, і деякі з них були анульовані, в Україну прибуде партія швидких тестів для виявлення інфекції Covid-19 на 1 млн осіб в суботу, 21 березня. Про це Президент Володимир Зеленський сказав під час програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Ми домовилися з Китаєм, вдячні їм, окремо вдячні Джеку Ма, він нам допоміг, профінансував 80 млн доларів, завдяки йому і пану Ярославському, також хочу йому подякувати, в суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну і це буде десь на мільйон осіб", - сказав він.

За словами Зеленського, в першу чергу ці тести буде передано військовослужбовцям.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширенню коронавірусу. З 17 березня Україна закриє заклади харчування, розваг і послуг і заборонить роботу метро, а також пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Тим часом імпортер медтехніки в Україні розповів, що оптова ціна тестів на коронавірус становить 300 гривень.