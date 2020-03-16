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16 березня 2020, понеділок, 21:02 12
Верховна Рада і партії 2020-03-16T22:45:02+02:00
Українські Новини
У Раді пропонують доплати до зарплат медиків, які брали участь у ліквідації коронавірусу

У Раді пропонують доплати до зарплат медиків, які брали участь у ліквідації коронавірусу

Ярина Вацяк
Карантин, коронавірус в Україні, зарплати лікарям
Зарплата
Зарплата

В той час, як у Києві готують тимчасове звільнення підприємців і підприємств від сплати податків і зборів, 9 депутатів пропонують Верховній Раді доручити Кабінету Міністрів встановити доплати до заробітної плати медиків, які брали участь у ліквідації захворювання коронавірусною інфекцією.

Про це йдеться в законопроекті №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавирусної хвороби (COVID-19)", зареєстрованому в Раді 16 березня, передають Українські Новини.

Авторами законопроекту виступили голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), депутати Верховної Ради Вікторія Сюмар (фракція "Європейська солідарність"), Наталія Королевська (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), Лариса Білозір (член депутатської групи "За майбутнє"), Сергій Вельможний (член депутатської групи "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебийніс (фракція "Слуга народу"), перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") і депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль.

Депутати пропонують парламенту доручити уряду в тижневий термін встановити додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим на роботах із ліквідації захворювання коронавірусом (COVID-19) у розмірі до 200% заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і розповсюдження коронавірусної хвороби, до завершення виконання цих заходів, а також доплати окремим категоріям працівників, що забезпечують основні сфери життєдіяльності.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів доплатити по 1 тис. гривень отримують менш як 5 тис. гривень пенсії пенсіонерам.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) каже, що стрімке поширення коронавирусной інфекції в світі, де вже заразилося понад 168 тис. людина, допоможе побороти тільки активне тестування, відстеження контактів, карантин і соціальна дистанція.

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