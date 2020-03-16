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16 марта 2020, понедельник, 20:44 73
Мир 2020-03-16T21:01:08+02:00
Українські Новини
ВОЗ озвучила условия преодоления пандемии коронавируса

ВОЗ озвучила условия преодоления пандемии коронавируса

Таня Войтюк
ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса, заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвержадает, что стремительное распространение коронавирусной инфекции в мире, где уже заразилось более 168 тыс. человек, поможет побороть только активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция.

Об этом сообщил генеральный директор Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга организации.

По главы ВОЗ, подход должен быть всесторонним. Не только тестирование, не только отслеживание контактов, не только карантин, не только социальная дистанция.

"Опыт Китая, Южной Кореи, Сингапура и других стран доказывает, что агрессивное тестирование, отслеживание контактов и мобилизация населения останавливает инфекцию", - сообщил Гебреисус.

Он отметил, что сейчас эпицентром пандемии стала Европа, и теперь каждый день фиксируется больше случаев, чем в Китае на пике эпидемии. Глава ВОЗ также добавил, что эпидемия может коснуться каждой страны. 

Гендиректор организации сообщил, что ВОЗ выделил средства спецзащиты 56 странам и послал 1.5 миллионов тестов 120 странам.

Как не заболеть коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак не заболеть коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в ЕС заявили о невозможности остановить коронавирус в Европе и в связи с этим Европейский союз намерен ограничить въезд на свою территорию на 30 дней из-за распространения коронавируса.

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