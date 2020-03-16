В Киеве готовят временное освобождение предпринимателей и предприятий от уплаты налогов и сборов

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит проект временного освобождения предпринимателей и предприятий от уплаты налогов и сборов в рамках карантина для предотвращения распространения коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в видеообращении на странице в Facebook, передают Українськi Новини. "Мы уже готовим проект решения Киевсовета о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов и сборов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и аренду имущества", - сказал он. Кличко также обратился в Верховную Раду о необходимости принятия парламентом решения об освобождении работодателей от единого социального взноса. В частности о возможности для предприятий предоставлять дополнительные отпуска сотрудникам и осуществлять начисления и выплаты зарплат работникам, которые вынужденно не работают. Также он просит правительство и налоговую службу рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса сроком на 2 месяца. А министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым ограничить передвижение внутри страны из-за коронавируса COVID-19. Также за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки). Также Президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж\/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение. Как сообщали Українські Новини, мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые.