В Киеве готовят временное освобождение предпринимателей и предприятий от уплаты налогов и сборов

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовит проект временного освобождения предпринимателей и предприятий от уплаты налогов и сборов в рамках карантина для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в видеообращении на странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы уже готовим проект решения Киевсовета о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов и сборов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и аренду имущества", - сказал он.

Кличко также обратился в Верховную Раду о необходимости принятия парламентом решения об освобождении работодателей от единого социального взноса.

В частности о возможности для предприятий предоставлять дополнительные отпуска сотрудникам и осуществлять начисления и выплаты зарплат работникам, которые вынужденно не работают.

Также он просит правительство и налоговую службу рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса сроком на 2 месяца.

А министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым ограничить передвижение внутри страны из-за коронавируса COVID-19.

Также за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Также Президент Владимир Зеленский обратился в Минфраструктуры с рекомендациями запретить с 12:00 18 марта работу метро и ж/д, авиа- и автобусное междугороднее пассажирское сообщение.

Как сообщали Українські Новини, мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны - будут работать лишь аптеки и продуктовые.