Коронавірус знайшли в Гренландії. Закриття кордонів не допомогло

У той час як коронавірусом в світі заразилося понад 168 тис. людиней, випадок захворювання Covid-19 виявили на острові Гренландія, незважаючи на закриті кордони. Про це повідомляє місцевий новинний телеканал TV 2 NEWS. Перший випадок коронавірусу знайли на острові Гренландія, який належить Данії. Захворів чоловік з міста Нуук. Зараз він і його співмешканці знаходяться в ізоляції на карантині. Більше інформації про заражених немає. Отже, не відомо ні стать, ні вік, ні де саме людина була інфікована вірусом. Гренландія закрила кордон 14 березня, щоб запобігти поширенню коронавірусу. В результаті чого в країну можуть в'їжджати тільки іноземці з "визнаною метою". Як повідомляли Українські Новини, більшість країн у світі обмежили в'їзд на свою територію через ситуацію з поширенням вірусу. Таким чином Європейський союз обмежив в'їзд на 30 днів. Тим часом в Україні оголошено загальнонаціональний карантин під час якого практично у всіх областях перестануть працювати всі публічні місця, крім аптек і супермаркетів.