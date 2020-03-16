Шокіну відмовили у поновленні на посаді генпрокурора

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 16 березня знову відмовив колишньому генеральному прокурору Віктору Шокіну відновлення його на посаді генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомив Шокін.

"Нам відмовили в задоволенні позову", - сказав він.

Ексгенпрокурор не виключив, що за цим рішенням стоїть політика та ексвіце-президент США Джо Байден.

Адвокат Шокіна Олена Сапожнікова повідомила Українським Новинам, що до сьогоднішнього засідання суд не допустив представників Президента і Ради через неналежних документів.

Саме рішення про відмову задовольнити позов Шокіна адвокат вважає дивним і абсурдним з юридичної точки зору.

"Юридично я не можу зрозуміти таке рішення", - сказала вона.

Адвокат додала, що на засіданні судді Верховного Суду поставили під сумнів по суті рішення своїх же колег - суддів Верховного Суду.

Захист Шокіна має намір оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного Суду.

ДБР буде розбиратися, чому НАБУ розповсюдило конфіденційні дані про Шокіна.

СБУ закрила справу про замах на Шокіна.

Шокін знову просить Верховний Суд розглянути позов про поновлення його на посаді генпрокурора.