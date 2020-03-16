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16 березня 2020, понеділок, 19:19 18
Судова влада 2020-03-16T21:15:02+02:00
Українські Новини
Шокіну відмовили у поновленні на посаді генпрокурора

Шокіну відмовили у поновленні на посаді генпрокурора

Ольга Фандорина
Генпрокурор, Суд, поновлення на посаді, Віктор Шокін

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 16 березня знову відмовив колишньому генеральному прокурору Віктору Шокіну відновлення його на посаді генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомив Шокін.

"Нам відмовили в задоволенні позову", - сказав він.

Ексгенпрокурор не виключив, що за цим рішенням стоїть політика та ексвіце-президент США Джо Байден.

Адвокат Шокіна Олена Сапожнікова повідомила Українським Новинам, що до сьогоднішнього засідання суд не допустив представників Президента і Ради через неналежних документів.

Саме рішення про відмову задовольнити позов Шокіна адвокат вважає дивним і абсурдним з юридичної точки зору.

"Юридично я не можу зрозуміти таке рішення", - сказала вона.

Адвокат додала, що на засіданні судді Верховного Суду поставили під сумнів по суті рішення своїх же колег - суддів Верховного Суду.

Захист Шокіна має намір оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного Суду.

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Шокін знову просить Верховний Суд розглянути позов про поновлення його на посаді генпрокурора.

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