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16 березня 2020, понеділок, 17:43 37
Президент 2020-03-16T18:22:17+02:00
Українські Новини
Зеленський хоче закрити метро

Зеленський хоче закрити метро

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Відеозвернення, Коронавірус, Карантин в Україні, карантин через коронавірус
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і ж/д, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Президент зазначив, що має закритися метро по всій країні, а в автобуси і тролейбуси будуть допускати не більше 20 людей.

"Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 чоловік - у маршрутних таксі та таксі і до 20 осіб - в тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з карантином, який запровадили по всій Україні через коронавірус, Верховна Рада має намір скасувати пленарні тижні з 17 по 20 березня і 30 березня по 3 квітня 2020 року, замінивши їх на тижні роботи в комітетах.

А міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає за необхідне обмежити пересування всередині країни у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19.

Також Президент України Володимир Зеленський просить заборонити будь-які масові заходи, включаючи церковні.

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