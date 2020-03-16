Зеленський хоче закрити метро

Президент Володимир Зеленський звернувся в Мінфраструктури з рекомендаціями заборонити з 12:00 18 березня роботу метро і ж/д, авіа - і міжміське автобусне пасажирське сполучення.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Президент зазначив, що має закритися метро по всій країні, а в автобуси і тролейбуси будуть допускати не більше 20 людей.

"Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі: до 10 чоловік - у маршрутних таксі та таксі і до 20 осіб - в тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з карантином, який запровадили по всій Україні через коронавірус, Верховна Рада має намір скасувати пленарні тижні з 17 по 20 березня і 30 березня по 3 квітня 2020 року, замінивши їх на тижні роботи в комітетах.

А міністр охорони здоров'я Ілля Ємець вважає за необхідне обмежити пересування всередині країни у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19.

Також Президент України Володимир Зеленський просить заборонити будь-які масові заходи, включаючи церковні.