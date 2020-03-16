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16 марта 2020, понедельник, 10:17 741
Общество 2020-03-16T11:15:02+02:00
Українські Новини
В Минздраве хотят ограничить передвижение по Украине из-за коронавируса

В Минздраве хотят ограничить передвижение по Украине из-за коронавируса

Анна Рудык
коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Covid-19, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым ограничить передвижение внутри страны из-за коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в обращении министра, опубликованном на сайте Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - написал он.

Емец отметил, что, несмотря на просьбы некоторых не нагнетать ситуацию, он не намерен замалчивать правду.

Он подчеркнул, что сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда, и правительство должно действовать на опережение.

"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Мы должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений", - отметил он.

По его мнению, больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, а все плановые мероприятия должны быть отменены, и все ресурсы направлены на подготовку к борьбе с инфекцией.

Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба.

Емец призвал всех украинцев не быть легкомысленными в это время, не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).

Тем временем у эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружили.

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