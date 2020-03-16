Хотят отменить две пленарные недели: как будет работать Рада во время карантина

В связи с карантином, который ввели по всей Украине из-за коронавируса, Верховная Рада намерена отменить пленарные недели с 17 по 20 марта и с 30 марта по 3 апреля 2020 года, заменив их на недели работы в комитетах. Соответствующее предложение в ходе согласительного совета в понедельник внес председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини. "По графику работы Верховной Рады Украины будет предложено изменить график работы… Мы меняем очередность пленарных и комитетских недель и до 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах", – сказал он. По словам Разумкова, все председатели фракций и групп данную инициативу поддержали. Как сообщали Українські Новини, Тернополь со вторника закроет все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. А министр здравоохранения Илья Емец считает необходимым ограничить передвижение внутри страны из-за коронавируса COVID-19. Также за сутки количество заразившихся коронавирусом по всему миру увеличилось на 10 996 случаев до 167 392. Количество летальных случаев увеличилось до 6 503 (670 за сутки).