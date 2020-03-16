МАУ виконає ще 11 міжнародних рейсів, а потім припинить польоти

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір виконати 11 міжнародних рейсів в Київ 17 березня до призупинення виконання всіх міжнародних рейсів за рішенням уряду.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"На підставі рішення уряду України тимчасово заборонити іноземцям в'їжджати в Україну з метою протидії поширенню Covid-19 в Україні, МАУ призупиняє всі міжнародні регулярні рейси з 00:00 17 березня по 31 березня 2020 року", - сказано в ньому.

17 березня компанія виконає рейси до Києва з Дубай, Каїра, Тель-Авіва, Єревану, Тбілісі, Стамбула, Баку, Торонто, Нью-Йорка, Кишинева, Бангкока.

При цьому на борт будуть прийматися тільки громадяни України та іноземці з дозволом на постійне або тимчасове проживання в Україні.

З 17 по 31 березня МАУ виконуватиме внутрішні рейси, чартерні рейси для повернення українських туристів в Україну, а також евакуаційні та технічні рейси, які можуть знадобитися.

Наголошується, що з пасажирами скасованих рейсів зв'яжуться індивідуально по електронній пошті або з допомогою SMS та повідомлять про можливість перебронювати квитки на рейси після 31 березня безкоштовно.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.

Тим часом частина європейських авіакомпаній вже в неділю скасували рейси в українські аеропорти, переплутавши дату початку заборони на здійснення регулярних пасажирських рейсів.