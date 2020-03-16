Чоловіка з Чернівецької області покарають за фейки про коронавірус

Поліція склала адміністративний протокол на мешканця Чернівецької області за поширення неправдивої інформації про кількість в Україні випадків захворювання коронавірусом і летальні наслідки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернівецької області, передають Українські Новини.

Наголошується, що під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на повідомлення 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж.

На своїй сторінці осіб поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання Covid-19, в тому числі і з летальним результатом.

Такі дії могли ввести громадян в оману і викликати паніку серед населення.

Поліція склала відносно порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (поширення неправдивих чуток) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20 відсотків заробітку.

Як повідомляли Українські Новини, на даний момент у Чернівецькій області підтверджено 4 випадки захворювання коронавірусом.

Вукраїнців, які щойно повернулися з Італії коронавірус не виявили, всього на борту перебувало 123 людини, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України. 13 березня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуює українців з Італії та Словенії.