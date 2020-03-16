підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 березня 2020, понеділок, 14:05 30
Силові структури 2020-03-16T16:15:03+02:00
Українські Новини
Чоловіка з Чернівецької області покарають за фейки про коронавірус

Чоловіка з Чернівецької області покарають за фейки про коронавірус

Елизавета Драбкина
Адміністративний протокол, фейки, Коронавірус
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

Поліція склала адміністративний протокол на мешканця Чернівецької області за поширення неправдивої інформації про кількість в Україні випадків захворювання коронавірусом і летальні наслідки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернівецької області, передають Українські Новини.

Наголошується, що під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на повідомлення 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж.

На своїй сторінці осіб поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання Covid-19, в тому числі і з летальним результатом.

Такі дії могли ввести громадян в оману і викликати паніку серед населення.

Поліція склала відносно порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (поширення неправдивих чуток) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20 відсотків заробітку.

Як повідомляли Українські Новини, на даний момент у Чернівецькій області підтверджено 4 випадки захворювання коронавірусом.

Вукраїнців, які щойно повернулися з Італії коронавірус не виявили, всього на борту перебувало 123 людини, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України. 13 березня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуює українців з Італії та Словенії.

Більше новин про: Адміністративний протокол фейки Коронавірус

Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові
Новини
Харків. Фото: 112
Харків поки не буде закривати кафе, бари і ресторани 16:05
Бойко вимагає до кінця дії карантину ввести податкові канікули для бізнесу і мораторій на перевірки 15:45
МАУ виконає ще 11 міжнародних рейсів, а потім припинить польоти 15:21
У Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували 4 осіб, у тому числі дитину 15:20
Колишній депутат Ради, який застряг в Єгипті розповів, як організував там бунт 15:19
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ 23:59
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
більше новин
Київ обмежує пересування з іншими населеними пунктами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok