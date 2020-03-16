Суд відмовив Януковичу у задоволенні позову до Луценка про захист честі і гідності

Печерський районний суд Києва відмовив колишньому Президентові Віктору Януковичу у задоволенні позову до колишнього генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності та ділової репутації, а також спростування недостовірної інформації.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому прес-секретарем Луценка Ларисою Сарган у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Дане рішення суд прийняв 13 березня.

Наголошується, що апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення в Київський апеляційний суд через Печерський райсуд.

Рішення суду, опубліковане Сарган

Як повідомляли Українські Новини, тим часом суд викликає Януковича на засідання 23 березня.

Крім того, рада ЄС вирішив продовжити санкції для 10 українців з оточення Януковича.

Раніше посли Євросоюзу вирішили зняти санкції з Азарова і Ставицького.