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13 марта 2020, пятница, 12:37 595
Судебная власть 2020-03-13T12:37:56+02:00
Українські Новини
Суд вызывает Януковича на заседание 23 марта

Суд вызывает Януковича на заседание 23 марта

Елизавета Кесельман
Виктор Янукович, Суд, Суд над Виктором Януковичем
Виктор Янукович. Скриншот: ТАСС
Виктор Янукович. Скриншот: ТАСС

Бывшего президента Виктора Януковича, у которого в феврале родился сын, Киевский апелляционный суд вызывает на заседание в 11:00 23 марта.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в пятницу в официальной правительственной газете "Урядовий кур'єр", передают Українські Новини.

Янукович вызывается в суд в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции - Оболонского районного суда Киева - по делу о государственной измене.

В повестке перечисляются уважительные причины для неявки в суд и напоминается об обязательном предварительном предупреждении в случае невозможности явиться на заседание.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский апелляционный суд оставил в силе арест имущественных прав на 22 млн гривен лица из окружения Януковича.

Кроме того, совет ЕС решил продлить санкции для 10 украинцев из окружения Януковича.

Ранее послы Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого


Тем временем Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма. 

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