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05 марта 2020, четверг, 13:53 120
Внешняя политика 2020-03-05T13:54:26+02:00
Українські Новини
Совет ЕС решил продлить санкции для 10 украинцев из окружения Януковича

Совет ЕС решил продлить санкции для 10 украинцев из окружения Януковича

Валерия Драгомирова
Виктор Янукович, Санкции, Совет ЕС, Окружение Януковича
Виктор Янукович
Виктор Янукович

Совет Европейского Союза решил продлить санкции в отношении активов 10 украинцев из окружения бывшего Президента Виктора Януковича, ответственных за присвоение государственных средств Украины, на 1 год (до 6 марта 2021 года).

Об этом в сообщении пресс-службы Совета ЕС, передают Українські Новини.

"Совет ЕС решил продлить решение о замораживании активов 10 лиц, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к ущербу бюджету Украины", - сказано в сообщении.

Фамилии этих лиц не указываются. Санкции продлены решением от 5 марта.

При этом ограничительные меры не продлены в отношении 2 человек, их фамилии также не указываются.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году совет ЕС продлил санкции в отношении Януковича и еще 11 ответственных за присвоение госсредств Украины до 6 марта 2020.

Ранее послы Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого

Тем временем Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма. 

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