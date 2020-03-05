Совет ЕС решил продлить санкции для 10 украинцев из окружения Януковича

Совет Европейского Союза решил продлить санкции в отношении активов 10 украинцев из окружения бывшего Президента Виктора Януковича, ответственных за присвоение государственных средств Украины, на 1 год (до 6 марта 2021 года).

Об этом в сообщении пресс-службы Совета ЕС, передают Українські Новини.



"Совет ЕС решил продлить решение о замораживании активов 10 лиц, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к ущербу бюджету Украины", - сказано в сообщении.



Фамилии этих лиц не указываются. Санкции продлены решением от 5 марта.



При этом ограничительные меры не продлены в отношении 2 человек, их фамилии также не указываются.



Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году совет ЕС продлил санкции в отношении Януковича и еще 11 ответственных за присвоение госсредств Украины до 6 марта 2020.



Ранее послы Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого.



Тем временем Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.