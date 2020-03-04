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04 марта 2020, среда, 12:02 315
Внешняя политика 2020-03-04T12:45:03+02:00
Українські Новини
Послы Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого

Послы Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого

Ярина Вацяк
Николай Азаров, Эдуард Ставицкий, санкции ЕС
Азаров
Азаров

Послы Европейского союза решили разморозить активы экс-министр энергетики Эдуарда Ставицкого и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, сообщает корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе.

"Послы ЕС решили снять арест активов из бывшего премьер-министра Украины Азарова и бывшего министра энергетики Ставицкого. Продолжить на 12 месяцев для Януковича и восьми других (экс-чиновников - ред.) И на шесть месяцев - для его сына Александра", - сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк.

О том, что Европейский союз, вероятно, снимет санкции за незаконное присвоение государственных средств из бывшего премьера Николая Азарова, экс-министр энергетики Эдуарда Ставицкого, стало известно 28 января.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская власть не видит "сигналов" о намерениях Европейского союза отменить санкции в отношении бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича.

Как сообщали Українські Новини, Суд Европейского Союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший президент-беглец продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что виллы сына Азарова в Италии арестованы, а недвижимость в Украине передана в управление.

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