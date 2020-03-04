Послы Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого

"Послы ЕС решили снять арест активов из бывшего премьер-министра Украины Азарова и бывшего министра энергетики Ставицкого. Продолжить на 12 месяцев для Януковича и восьми других (экс-чиновников - ред.) И на шесть месяцев - для его сына Александра", - сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк.

О том, что Европейский союз, вероятно, снимет санкции за незаконное присвоение государственных средств из бывшего премьера Николая Азарова, экс-министр энергетики Эдуарда Ставицкого, стало известно 28 января.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская власть не видит "сигналов" о намерениях Европейского союза отменить санкции в отношении бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича.

Как сообщали Українські Новини, Суд Европейского Союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший президент-беглец продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что виллы сына Азарова в Италии арестованы, а недвижимость в Украине передана в управление.