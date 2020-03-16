Випадки коронавірусу в Тернополі не підтвердилися

Тернопільська міська рада заявляє, що станом на 16 березня в місті немає жодного випадку коронавірусу, незважаючи на те, що в Україні підтвердили два нових випадки хвороби.

Про це Українським Новинам повідомила начальник прес-служби мерії Мар'яна Зварич.

"Станом на 10:00 16 березня немає жодного випадку коронавірусу у Тернополі", - сказала вона.

За її словами, кожен день на підозру коронавірусу перевіряють 1-2 людини, але у них знаходять грип, а не коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, раніше від коронавіруса в Житомирській області померла 71-річна пенсіонерка, а у громадян, які повернулися з Італії, коронавірус не виявили. Разом з тим, Одеса закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів.