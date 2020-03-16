У евакуйованих з Італії українців коронавірус не виявлений, - МОЗ

У всіх евакуйованих з Італії українців тести на коронавірус показали негативний результат. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що в аеропорту "Бориспіль" був проведений експрес-тест на COVID-19123 евакуйованим з Італії.

Наголошується, що італійські медики провели медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг.

"Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом усього польоту проводили медико-санітарний нагляд", - зазначили в МОЗ.

Також після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.

Всі евакуйовані зобов'язалися здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).

Як повідомляли Українські Новини, всього на борту перебувало 123 людини, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України.

Раніше, 13 березня, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна евакуює українців з Італії та Словенії.