Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів

Одеса слідом за Львовом з 16 березня 2020 року 00:00 тимчасово закриває всі об'єкти загального користування, крім продуктових магазинів і аптек. Про це йдеться в розпорядженні міського голови Геннадія Труханова № 218 від 15.03.2020 року.

"16 березня 2020 з 00.00 тимчасово зупинити роботу таких об'єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб, розташованих ст. Одесі, до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів", - йдеться в розпорядженні.

В Одесі закриваються такі заклади:

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

зоопарків, водних парків, парків атракціонів;

всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

торгово-розважальних центрів;

будівельних ринків і інших (крім продуктових)

ресторанів, закладів громадського харчування, у тому числі в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, барів;

інших установ (на розсуд і під особисту відповідальність керівника).

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