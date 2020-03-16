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16 березня 2020, понеділок, 09:02 16
Суспільство 2020-03-16T10:30:03+02:00
Українські Новини
Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів

Одеса з понеділка закриває всі заклади загального користування, крім аптек і продуктових магазинів

Елена Новикова
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Одеса. Фото: pixabay.com
Одеса. Фото: pixabay.com

Одеса слідом за Львовом з 16 березня 2020 року 00:00 тимчасово закриває всі об'єкти загального користування, крім продуктових магазинів і аптек. Про це йдеться в розпорядженні міського голови Геннадія Труханова № 218 від 15.03.2020 року.

"16 березня 2020 з 00.00 тимчасово зупинити роботу таких об'єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб, розташованих ст. Одесі, до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів", - йдеться в розпорядженні.

В Одесі закриваються такі заклади:

  • кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
  • дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;
  • фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
  • зоопарків, водних парків, парків атракціонів;
  • всіх магазинів, крім продуктових і аптек;
  • торгово-розважальних центрів;
  • будівельних ринків і інших (крім продуктових)
  • ресторанів, закладів громадського харчування, у тому числі в готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, барів;
  • інших установ (на розсуд і під особисту відповідальність керівника).

Як повідомляли Українські Новини, до 3 квітня в Україні введено карантин.

Раніше повідомлялося про те, що в українція, які повернулись з Італії коронавірус не виявили.

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