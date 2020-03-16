Незважаючи на масові черги на кордоні і застряглих на курортах туристів, МЗС закриває консульські служби

В той час, як у відділах державної реєстрації актів цивільного стану людей будуть приймати тільки з питань реєстрації смерті і народження, Міністерство закордонних справ (МЗС) призупинило видачу віз. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС, передають Українські Новини.

Так, через оголошення в Україні карантину з метою запобігання поширення коронавірусу Covid-19 консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та департамент консульської служби Міністерства закордонних справ тимчасово припиняють ведення прийому громадян і видачу віз з 14 березня 2020 року.

Наголошується, що інформація про відновлення роботи буде оприлюднена додатково.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Також у Львові й Одесі з 16 березня закрили всі магазини та місця загального користування, крім продуктових магазинів, аптек і заправок.