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16 березня 2020, понеділок, 10:36 26
Кабмін 2020-03-16T12:31:04+02:00
Українські Новини
Незважаючи на масові черги на кордоні і застряглих на курортах туристів, МЗС закриває консульські служби

Незважаючи на масові черги на кордоні і застряглих на курортах туристів, МЗС закриває консульські служби

Елена Новикова
МЗС України, Видача віз, візи, Коронавірус, коронавірус в Україні, зупинення видачі віз
Паспорт. Фото: volynnews.com
Паспорт. Фото: volynnews.com

В той час, як у відділах державної реєстрації актів цивільного стану людей будуть приймати тільки з питань реєстрації смерті і народження, Міністерство закордонних справ (МЗС) призупинило видачу віз. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС, передають Українські Новини.

Так, через оголошення в Україні карантину з метою запобігання поширення коронавірусу Covid-19 консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та департамент консульської служби Міністерства закордонних справ тимчасово припиняють ведення прийому громадян і видачу віз з 14 березня 2020 року.

Наголошується, що інформація про відновлення роботи буде оприлюднена додатково.

Як повідомляли Українські Новини, з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Кабінет Міністрів ввів карантин для запобігання поширення коронавірусу Covid-19 з 12 березня по 3 квітня.

Також у Львові й Одесі з 16 березня закрили всі магазини та місця загального користування, крім продуктових магазинів, аптек і заправок.

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