ЗАГСы перестали принимать заявления на свадьбы — можно оформить лишь рождение или смерть

Пока в МОЗ рекомендуют закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек, в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния начинают действовать ограничения для приема граждан. Людей будут принимать только по вопросам регистрации смерти и рождения. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины. "Непосредственный прием граждан будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, необходимых для подтверждения при захоронении", — говорится в сообщении. В Министерстве отметили, что браки, заявки на которые уже поданы, зарегистрируют. Разводы по взаимному согласию тоже будут фиксировать. Однако гражданам предоставлена возможность получить консультацию или подать документы, необходимые для государственной регистрации актов гражданского состояния, онлайн с помощью веб-портала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния". Как сообщали Українські Новини, с понедельника власти Львова закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, заправок и аптек. Несмотря на объявленные в Киеве карантинные меры, в городе все равно прошли сельскохозяйственные ярмарки, после которых на улицах остались кучи мусора, гнилые овощи и фрукты, остатки упаковки и бутылки.