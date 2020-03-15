ЗАГСы перестали принимать заявления на свадьбы — можно оформить лишь рождение или смерть

Пока в МОЗ рекомендуют закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек, в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния начинают действовать ограничения для приема граждан. Людей будут принимать только по вопросам регистрации смерти и рождения.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

"Непосредственный прием граждан будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, необходимых для подтверждения при захоронении", — говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что браки, заявки на которые уже поданы, зарегистрируют. Разводы по взаимному согласию тоже будут фиксировать.

Однако гражданам предоставлена ​​возможность получить консультацию или подать документы, необходимые для государственной регистрации актов гражданского состояния, онлайн с помощью веб-портала "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".

Как сообщали Українські Новини, с понедельника власти Львова закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, заправок и аптек.

Несмотря на объявленные в Киеве карантинные меры, в городе все равно прошли сельскохозяйственные ярмарки, после которых на улицах остались кучи мусора, гнилые овощи и фрукты, остатки упаковки и бутылки.