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16 березня 2020, понеділок, 10:33 32
Фінанси 2020-03-16T12:30:03+02:00
Українські Новини
Долар і євро злетіли: курс валют в обмінниках на початку тижня

Долар і євро злетіли: курс валют в обмінниках на початку тижня

Надежда Комендантова
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Курс валют.
Курс валют.

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 13 березня на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,41 коп. до 28,9291 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 21,64 коп. до 29,9894 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,0852 26,9479 28,9291 29,9894 3,14 3,78
Максимальний 26,6500 27,6000 29,6000 30,9000 3,60 5,00
Мінімальний 25,0500 26,6000 28,5000 29,6000 2,30 3,60

Як повідомляли Українські Новини, НБУ продав майже мільярд доларів за чотири дні, щоб утримати гривню від обвалу.

Раніше НБУ розповів, як знезаражуватиме банкноти.

10 березня після новин про падіння світових ринків і ціни на нафту міжбанк відкрився обвалом гривні.

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