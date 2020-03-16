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  • Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня
16 березня 2020, понеділок, 08:40 92 Карта
Світ 2020-03-16T10:31:00+02:00
Українські Новини
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня

Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Китаї, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в 6 областях України зафіксували підозру на коронавірус, кількість заражень коронавірусом по всьому світу досягла 167 392 випадків. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, за добу кількість хворих коронавірусом по всьому світу збільшилася на 10 996 випадків. Кількість летальних випадків збільшилася до 6 503 (670 за добу).

Італія як і раніше залишається на другому місці після Китаю за захворюваності коронавірусом. Тут за добу коронавірусом заразилися 3 590 осіб, всього 24 747 випадків. З них 1809 - летальні (368 за добу). Відзначимо, що в десятку країн з найбільшою кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу також потрапили Іспанія (7 753 випадку), Франція (5 437), Німеччина (4 838), Швейцарія (1 563) і Великобританія (1 391).

Лічильник коронавіруса. Дані: South China Morning PostЛічильник коронавіруса. Дані: South China Morning Post

В Ірані, який знаходиться на третьому місці з захворюваності, коронавірусом всього заразилися 13 938 осіб, померли 724.

В Україні офіційних випадків захворювання на даний момент 3.

Карта поширення коронавірусу онлайн:

Як повідомляли Українські Новини, у евакуйованих з Італії українців коронавірус не виявили. Всього на борту перебувало 123 людини, з яких 98 осіб з автобусів, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, та 25 осіб, які виявили бажання повернутися в Україну за пропозицією Міністерства закордонних справ України.

Тим часом "Дівчина Бонда" Куриленко хвора коронавірусом.

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