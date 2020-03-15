Ще одна евакуація: з Греції не може повернутися українська спортивна збірна

Поки в Борисполі приземлився літак з евакуйованими з Італії українцями, в Греції очікують можливості повернутися в країну спортсмени національної збірної України. Про це на спеціальному брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Буквально півгодини тому виявилося, що застрягла одна з українських збірних у Греції. Будемо витягати цю збірну. Вчора займалися всю ніч, щоб доїхали 4 молодіжних збірних з регбі-ліг в Україну. Працюємо з кожною з груп окремо, маємо цілісну картину", — розповів він. Кулеба не уточнив, про яку збірну йде мова. Як повідомляли Українські Новини, у Польщі оголосили режим епідемічної загрози і закрили кордон, чеез що сотні українців застрягли на кордоні і не можуть повернутися в Україну. з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні. Нагадаємо, в Україні до 3 квітня ввели загальнонаціональний карантин. Тим часом, "Укрзалізниця" планує призупинити міжнародне пасажирське залізничне сполучення в ніч на 17 березня.