В "Борписполь" прилетел самолет с эвакуированными из Италии украинцами

В международный аэропорт "Борисполь" прилетел самолет спецрейса с эвакуированными из Италии украинцами, который накануне вылетел из Венеции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На борту самолета находятся 123 украинца, которые не смогли попасть на территорию Украины из-за того, что застряли на границе Италии, из-за закрытия границ со Словенией.

После прибытия все эвакуированные граждане сразу сели в автобус и уехали с территории аэропорта в сопровождении медиков в защитных костюмах и масках.

Как сообщали Українські Новини, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

13 марта Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуирует украинцев из Италии и Словении.