подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • В "Борписполь" прилетел самолет с эвакуированными из Италии украинцами
15 марта 2020, воскресенье, 23:23 132
Политика 2020-03-15T23:43:26+02:00
Українські Новини
В "Борписполь" прилетел самолет с эвакуированными из Италии украинцами

В "Борписполь" прилетел самолет с эвакуированными из Италии украинцами

Кира Молчанова
Италия, Венеция, Карантин, Коронавирус, SkyUp, коронавирус в Украине
Самолет. Фото: Офис Президента
Самолет. Фото: Офис Президента

В международный аэропорт "Борисполь" прилетел самолет спецрейса с эвакуированными из Италии украинцами, который накануне вылетел из Венеции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На борту самолета находятся 123 украинца, которые не смогли попасть на территорию Украины из-за того, что застряли на границе Италии, из-за закрытия границ со Словенией.

После прибытия все эвакуированные граждане сразу сели в автобус и уехали с территории аэропорта в сопровождении медиков в защитных костюмах и масках.

Как сообщали Українські Новини, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

13 марта Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина эвакуирует украинцев из Италии и Словении.

Больше новостей о: Италия Венеция Карантин Коронавирус SkyUp коронавирус в Украине

Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожи...
Сегодня эвакуируют 95 украинцев из Италии. Самолет...
Тома Круза и съемочную группу "Миссии невыполнимой...
Львов с понедельника закрывает все магазины, кроме...
Львов с понедельника закрывает все магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса, — Садовой
Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов
Новости
ЗАГСы перестали принимать заявления на свадьбы — можно оформить лишь рождение или смерть 23:57
Еще одна эвакуация: из Греции не может вернуться украинская спортивная сборная 23:48
В "Борписполь" прилетел самолет с эвакуированными из Италии украинцами 23:23
Львов с понедельника закрывает все магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса, — Садовой 22:55
"Укрзализныця" готовится приостановить международное пассажирское ж/д сообщение в ночь на 17 марта 22:20
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Онлайн-трансляции богослужений и дистанция в 1,5 м. Минздрав дал рекомендации для религиозных организаций 07:40
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
больше новостей
Польша закрыла границу и сотни украинцев не могут попасть домой. Образовались километровые пробки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok