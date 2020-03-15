"Укрзализныця" готовится приостановить международное пассажирское ж/д сообщение в ночь на 17 марта

Из-за закрытия границ и введения карантина, в ночь с 16 на 17 марта "Укрзализныця" собирается приостановить международное железнодорожное пассажирское сообщение.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

"В ночь с 16 на 17 марта 2020 года "Укрзализныця" полностью приостанавливает международное пассажирское железнодорожное сообщение. Ряд международных поездов осуществит последние рейсы сегодня", — указывается в сообщении.

В сообщении говорится, что пассажирам смогут вернуть полную стоимость билетов на отмененные поезда и не взять дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу или вернуть через интернет приобретенные онлайн проездные документы.

"На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ", — говорится в сообщении.

Кроме того, поезд "Четырех столиц" не отправится в рейс 16 марта в связи с карантином в Литве и Латвии.

Чтобы держать пассажиров в курсе, "Укрзализныця" создала Телеграм-канал UzInfo.

Как сообщали Українські Новини, ранее в "Укрзализныце" пообещали, что отправка пассажирских поездов будет осуществляться по расписанию.

Из-за того, что Польша закрывает границы и вводит запреты по всей стране, в ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной.