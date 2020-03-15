підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
15 березня 2020, неділя, 16:44 30
Медицина 2020-03-15T20:19:32+02:00
Українські Новини
МОЗ Франції назвав препарати, які заборонено пити у випадку коронавірусу

МОЗ Франції назвав препарати, які заборонено пити у випадку коронавірусу

Таня Войтюк
МОЗ, ліки, Франція, Коронавірус, коронавірус у світі
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

У той час як у Німеччині оголосили, що зможуть масово виробляти вакцину від коронавіруса, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра заявив, що у випадку із зараженням на коронавірус Covid-19 не можна приймати аспірин та інші нестероїдні протизапальні засоби.

Про це чиновник повідомив у Twitter.

Він також додав, що ці препарати можуть лише посилити хворобу і викликати ускладнення.

"COVID-19: прийом протизапальних (ібупрофен, кортизон) може стати фактором, що загострює інфекцію. Якщо у вас жар, прийміть парацетамол. Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати, або у вас є сумніви, проконсультуйтеся з лікарем", - йдеться в повідомленні.

Моз ФранціїМОЗ Франції

Вживання цих ліків викликає ускладнення перебігу хвороби навіть у молодих людей.

Раніше Українські Новини писали про найбільш поширених симптомамах COVID-19 та що робити у випадку виявлення їх у себе, а також, що потрібно знати батькам про COVID-19.

Тим часом в 6 областях України зафіксували підозра на коронавірус.

Більше новин про: МОЗ ліки Франція Коронавірус коронавірус у світі

Join Up збирається повернути своїх туристів наступного тижня
Українські супермаркети накрутили ціни на медичні маски: упаковки по 1200 гривень
Новини
Exitpoll ППІ підтвердив: У виборчому окрузі 179 Харківської області перемагає Юлія Світлична 20:51
Літак з евакуйованими з Італії українцями очікують в Борисполі до 23.00 20:33
МОЗ закликав закрити все, окрім аптек та магазинів 20:30
Пробки на кордоні з Польщею. Скріншот: Телеграм-канал/Коронавірус онлайн
Польща закрила кордон і сотні українців не можуть потрапити додому. Утворилися кілометрові затори 20:09
Світлична перемагає у 179 окрузі на Харківщині, Пташник – друга, – екзитпол 20:00
більше новин
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
Порошенко терміново вилітає до Києва через Лондон, де забере дітей, - ЗМІ 23:59
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону 15:32 Доповнено
Володимир Зеленський
Не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих, – Зеленський розповів про рішення РНБО стосовно коронавирусу 21:58
більше новин
МОЗ України запустить смс-розсилку про коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok