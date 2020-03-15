МОЗ Франції назвав препарати, які заборонено пити у випадку коронавірусу

У той час як у Німеччині оголосили, що зможуть масово виробляти вакцину від коронавіруса , мі

Про це чиновник повідомив у Twitter.

Він також додав, що ці препарати можуть лише посилити хворобу і викликати ускладнення.

"COVID-19: прийом протизапальних (ібупрофен, кортизон) може стати фактором, що загострює інфекцію. Якщо у вас жар, прийміть парацетамол. Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати, або у вас є сумніви, проконсультуйтеся з лікарем", - йдеться в повідомленні.

МОЗ Франції

Вживання цих ліків викликає ускладнення перебігу хвороби навіть у молодих людей.

Раніше Українські Новини писали про найбільш поширених симптомамах COVID-19 та що робити у випадку виявлення їх у себе, а також, що потрібно знати батькам про COVID-19.

Тим часом в 6 областях України зафіксували підозра на коронавірус.