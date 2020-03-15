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15 березня 2020, неділя, 15:44 30 Інфографіка
Суспільство 2020-03-15T17:30:02+02:00
Українські Новини
Коронавірус, грип та ГРВІ. Що у них спільного

Коронавірус, грип та ГРВІ. Що у них спільного

Валерия Драгомирова
Грип, ГРВІ, Коронавірус, коронавірус в Україні
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

Нова коронавірусна інфекція COVID-19 та грип мають схожу клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне захворювання, яке може мати як легку форму, так і важку форму й навіть призвести до смерті. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються крапельним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допоможуть такі заходи, як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід у згин ліктя або в одноразову серветку.

Коронавірус і грип. Інфографіка: Центр громадського здоров'яКоронавірус і грип. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і коротший послідовний інтервал (час між послідовними випадками), ніж коронавірусна інфекція.


Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюється в 5-6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19.

"Передбачається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може заразити від 2 до 2,5 людина - це більше порівняно з грипом. Однак, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні і специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння", - йдеться в повідомленні.

Діти є важливими факторами передачі вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій групі до 19 років є низькою.

Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.

Симптоми грипу, ГРВІ та коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яСимптоми грипу, ГРВІ та коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Раніше Українські Новини писали, що робити, якщо запідозрили у себе коронавірус, а також чи діє коронавірус на дітей і чи передається від вагітних до дітей.

Крім того, алкоголь не врятує від коронавірусу.

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