Алкоголь не спасет от коронавируса, - главный санврач

Для того, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, которым заразились более 156 тыс. человек, Министерство здравоохранения рекомендует украинцам доказательные методы профилактики, в которые не входит алкоголь.

Об этом сказал замглавы Минздрава главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает УП.

Отвечая на вопрос журналистов, помогут ли в профилактике коронавируса определенные "народные методы", как то употребление чеснока или дыхательные упражнения, Ляшко сказал, что чеснок не является доказательным доказательным методом профилактики, но рекомендовал как минимум 5 раз в день употреблять овощи и фрукты.

"Сегодня действуют только доказательные методы профилактики, которые мы не устаем повторять. Это в первую очередь – дистанция не менее полутора метра, во-вторых – чистые руки, не касаемся грязными руками слизистых оболочек, через которые мы можем передать возбудитель, в-третьих – здоровый образ жизни: здоровый и продолжительный сон не менее семи часов, никакого алкоголя", - сказал он.



По словам Ляшко, в дальнейшем употребление алкогольных напитков подавляет нашу иммунную систему и организм становится более восприимчивым к проникновению различных микроорганизмов и вирусов.



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