подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
15 марта 2020, воскресенье, 14:13 395
Общество 2020-03-15T14:15:01+02:00
Українські Новини
Алкоголь не спасет от коронавируса, - главный санврач

Алкоголь не спасет от коронавируса, - главный санврач

Валерия Драгомирова
Алкоголь, Коронавирус, Виктор Ляшко, коронавирус в Украине
Алкоголь. Фото: pixabay
Алкоголь. Фото: pixabay

Для того, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом, которым заразились более 156 тыс. человек, Министерство здравоохранения рекомендует украинцам доказательные методы профилактики, в которые не входит алкоголь.

Об этом сказал замглавы Минздрава главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает УП.

Отвечая на вопрос журналистов, помогут ли в профилактике коронавируса определенные "народные методы", как то употребление чеснока или дыхательные упражнения, Ляшко сказал, что чеснок не является доказательным доказательным методом профилактики, но рекомендовал как минимум 5 раз в день употреблять овощи и фрукты.

"Сегодня действуют только доказательные методы профилактики, которые мы не устаем повторять. Это в первую очередь – дистанция не менее полутора метра, во-вторых – чистые руки, не касаемся грязными руками слизистых оболочек, через которые мы можем передать возбудитель, в-третьих – здоровый образ жизни: здоровый и продолжительный сон не менее семи часов, никакого алкоголя", - сказал он. 


По словам Ляшко, в дальнейшем употребление алкогольных напитков подавляет нашу иммунную систему и организм становится более восприимчивым к проникновению различных микроорганизмов и вирусов.

Ранее Українські Новини писали, что делать, если заподозрили у себя коронавирус, а также действует ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям. 

Больше новостей о: Алкоголь Коронавирус Виктор Ляшко коронавирус в Украине

Join Up собирается вернуть своих туристов на следующей неделе
Украинцам, застрявших на границе Италии и Словении, разрешили проехать домой
Новости
МАУ грозит максимальный штраф от АМКУ из-за резкого повышения цен на авиабилеты 14:27
Алкоголь не спасет от коронавируса, - главный санврач 14:13
Join Up собирается вернуть своих туристов на следующей неделе 13:47
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Телефон. Фото: pexels
МОЗ Украины запустит смс-рассылку про коронавирус 12:28
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Онлайн-трансляции богослужений и дистанция в 1,5 м. Минздрав дал рекомендации для религиозных организаций 07:40
больше новостей
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
больше новостей
В округе №179 Харьковской области проходят выборы депутата Рады: участки открылись вовремя
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok