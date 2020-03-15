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15 березня 2020, неділя, 13:52 7
Lifestyle 2020-03-15T15:15:01+02:00
Українські Новини
Як зміцнити імунітет. Рецепти корисних домашніх напоїв

Як зміцнити імунітет. Рецепти корисних домашніх напоїв

Валерия Драгомирова
Чай, імунітет, Зміцнення імунітету
Імбирний чай. Фото: lanascooking.com
Імбирний чай. Фото: lanascooking.com

Тільки за минулий тиждень на ГРВІ захворіли 213 531 осіб, а від грипу померли 9 людей. Поки в Україні триває карантин у зв'язку з розповсюдженням COVID-19, де українцям рекомендують залишатися вдома, можна зміцнювати імунітет за допомогою чаю. Українські Новини зібрали рецепти чаю для підвищення імунітету.


Ромашковий чай

3 столові ложки висушених суцвіть ромашки засипати в літровий термос і залити окропом. Дати настоятися протягом 1 - 1,5 години. Процідити і додати 5 ч. л. меду, 5 ч. л. соку лимона. Можна цей чай знову перелити в термос, щоб він зберігся гарячим до кінця дня.

Пити його можна протягом дня. Такий чай допоможе і при ангіні, бронхіті, грипі.

Ромашковий чай. Фото: pixabayРомашковий чай. Фото: pixabay

Чай з женьшенем

Для приготування чаю з женьшенем знадобиться порошок з сухого кореня. Він заливається окропом у пропорції 1:10, нехай постоїть і настоїться 10 хвилин. Тепер залишилося процідити.

Такий чай захистить від застуди і збільшить кількість імунних клітин в крові. П'ють його по 1 ст. л. 3 рази на день за 20 хвилин до їжі протягом 30 днів. Женьшень допомагає не тільки поліпшити імунітет, але і справлятися зі стресом.

Суничний чай

Залийте двома склянками окропу 3 ст. л. подрібненого листя суниці, дайте настоятися 10 хвилин і чай готовий. У нього можна додати для посилення смаку та аромату сухих ягід суниці, а також лимон і цукор. Такий чай зміцнює імунітет, допомагає при сечокам'яній хворобі і при застудах.

Чай з калини

Чай з калини не всім подобається через свій специфічний смак, але дуже корисний як при застуді, так і для її профілактики. Чай з калини можна заварювати з самих ягід, або додавати до звичайного чорного чаю.

Калиновий чай. Фото: pixabayЧай з калини. Фото: pixabay

Імбирний чай з лимоном

Зігріє і позбавить від застуди. Рецепт: 1 ст. гарячої води змішати з 1 ст. л. меду, 1 ст.л. соку лимона, 0,5 ч.л. подрібненого імбирного кореня і дрібкою кориці.

Імбирний чай. Фото: pixabayІмбирний чай. Фото: pixabay

Раніше Українські Новини писали про рецепти імбирних напоїв для зміцнення імунітету.

Також 15 продуктів, які допоможуть зміцнити імунітет.

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