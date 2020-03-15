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15 марта 2020, воскресенье, 12:28 671
Общество 2020-03-15T12:28:53+02:00
Українські Новини
МОЗ Украины запустит смс-рассылку про коронавирус

МОЗ Украины запустит смс-рассылку про коронавирус

Ольга Фандорина
МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, Смс-сообщения
Телефон. Фото: pexels
Телефон. Фото: pexels

Министерство здравоохранения Украины анонсировало смс-рассылку украинцам о мерах борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в пресс-центре ведомства.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 14 марта.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Заниматься смс-рассылкой поручили Министерству цифровой трансформации и Министерству инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Первые смс-сообщения от МОЗ уже получили украинцы.

Скриншот сообщения МОЗСкриншот сообщения МОЗ

Ранее Українські Новини сообщали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать, если заподозрили их у себя, а  также, что нужно знать родителям о COVID-19.

Тем временем, на утро пятницы 13 марта от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс.

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