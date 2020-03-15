МОЗ Украины запустит смс-рассылку про коронавирус

Министерство здравоохранения Украины анонсировало смс-рассылку украинцам о мерах борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в пресс-центре ведомства.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 14 марта.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Заниматься смс-рассылкой поручили Министерству цифровой трансформации и Министерству инфраструктуры Украины, которые проведут соответствующие переговоры с операторами отечественных мобильных сетей.

Первые смс-сообщения от МОЗ уже получили украинцы.

Скриншот сообщения МОЗ

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