За последнюю неделю в Украине от гриппа умерли 9 человек

В то время как в Украине зафиксировали уже три случая коронавируса, 63 человека умерли от осложнений гриппа с октября 2019 года, при этом за прошедшую неделю (со 2 по 8 марта) зарегистрировано девять летальных случаев.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.



За прошедшую неделю ОРВИ заболел 213 531 человек, из них 64,4% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 577,8 на 100 тыс. населения, что на 21,2% больше эпидемического порога по Украине.



В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.



Как сообщали Українськi Новини, 12 марта в Украине были зарегистрированы два новых случая заболевания коронавирусом: у женщины из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области.



3 марта в Украине был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в Черновицкой области.