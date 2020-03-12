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12 марта 2020, четверг, 23:45 253
Общество 2020-03-12T23:45:02+02:00
Українські Новини
За последнюю неделю в Украине от гриппа умерли 9 человек

За последнюю неделю в Украине от гриппа умерли 9 человек

Валерия Драгомирова
Грипп, МОЗ, погибшие, Грипп в Украине
Грипп. Фото: pixabay
Грипп. Фото: pixabay

В то время как в Украине зафиксировали уже три случая коронавируса, 63 человека умерли от осложнений гриппа с октября 2019 года, при этом за прошедшую неделю (со 2 по 8 марта) зарегистрировано девять летальных случаев.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

За прошедшую неделю ОРВИ заболел 213 531 человек, из них 64,4% - дети.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 577,8 на 100 тыс. населения, что на 21,2% больше эпидемического порога по Украине.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта в Украине были зарегистрированы два новых случая заболевания коронавирусом: у женщины из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области.

3 марта в Украине был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в Черновицкой области.

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