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  • Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета
20 февраля 2020, четверг, 07:22 35
Политика 2020-02-20T07:23:09+02:00
Українські Новини
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета

Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета

Ольга Фандорина
ОРВИ, Грипп, Простуда, профилактика болезней, Чай, Имбирь
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com

Пока в мире все больше нарастает паника по поводу коронавируса в Китае, люди не перестают болеть банальными респираторными заболеваниями - гриппом, ОРВИ и ОРЗ. Слабый иммунитет, плохая экология, постоянные стрессы только усугубляют ситуацию и подхватить ОРВИ в метро или на работе от чихающего коллеги проще простого. Защищаться от вирусных заболеваний эффективнее всего укреплением собственного иммунитета, которому будет нипочем какой-то залетный вирус, а в его укреплении очень хорошо помогает имбирь. 

Имбирь – травянистое растение, которое произрастает в Индии, Японии, Китае, на Ямайке, Бразилии, Вьетнаме, Аргентине и Западной Африке.

В корне имбиря содержатся витамины А, группы В (В1, В2, В12) и С, минералы натрий, магний, марганец, германий, железо, хром, алюминий, фосфор, кальций, кремний, калий, никотиновая линолевая, олеиновая кислоты, метионин, лейзин, валин, фениланин, треонин, триптофан, различные эфирные масла. Чай на основе корня имбиря популярен как средство для очищения организма и похудения. Такой напиток также полезен для крови: она лучше снабжается кислородом. Это благотворно влияет на весь организм, в частности, стихает головная боль, улучшается память, нормализуется гормональный фон, улучшается состояние кожи и волос.

Имбирный чай. Фото: lanascooking.comИмбирный чай. Фото: lanascooking.com

При первых же симптомах гриппа или ОРВИ имбирь также эффективен. Поэтому для укрепления иммунитета удобнее всего приготовить душистый имбирный чай сразу, как начнется насморк, кашель или першение в горше и обратиться к врачу для дальнейших рекомендаций. 

Имбирный чай. Фото: lanascooking.comИмбирный чай. Фото: lanascooking.com

Рецепт №1

Корень имбиря + зеленый чай + свежие цитрусовые соки + мед + мята + черный молотый перец

Заварите чай, добавьте измельченный свежий имбирь и микс из соков цитрусовых, несколько листочков мяты и немного черного перца. Дайте настояться 5 минут, после этого добавьте чайную ложку меда, размешайте, процедите – и можно пить.

Рецепт №2

Имбирь + зеленый чай + красное сухое вино + чернослив

В кастрюле заварите зеленый чай и, не снимая с плиты, добавьте натертый свежий имбирь, 100 мл вина и несколько штук чернослива.

Варите на медленном огне 20 минут, потом дайте напитку настояться 10-15 минут, процедите, налейте полстакана и долейте до края кипяченую горячую воду. Этот напиток нужно принимать в разведенном виде несколько раз в день. Естественно, что подходит он только взрослым.

Рецепт №3

Молоко с имбирем и куркумой

Куркума наряду с имбирем является одной из самых полезных специй в мире. Она использовалась в течение многих столетий в случае заболеваний печени, мышц и боли в суставах, артрита, заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, кожных заболеваниях, а также для укрепления  иммунной системы. Она обладает мощными противовоспалительными и противомикробными свойствами, поэтому особенно полезна в случае хронических и аутоиммунных заболеваний.

Ингредиенты

–  2 стакана молока;

–  1 ч.л. куркумы;

–  2-3 см. очищенного корня имбиря (если нет свежего можно исмользовать порошок ибиря - 1 ч.л.);

–  мед по вкусу.

Приготовление:

  1. Налить молоко в кастрюльку, добавить куркуму, довести до кипения и снять с огня.
  2. Добавить тертый имбирь или порошок имбиря. 
  3. Если добавлять тертый имбирь в кипящее молоко, оно может свернуться. Добавляем в самом конце.
  4. Накрыть крышкой и настаивать 5-10 минут.
  5. При подаче процедить через ситечко. Добавить мед по вкусу.

Молоко с имбирем и куркумой. Фото: lanascooking.comМолоко с имбирем и куркумой. Фото: lanascooking.com

Напомним, ранее сообщалось про домашний чай от простуды: рецепты напитков.

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